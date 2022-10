Dinamo Zagabria-Milan 0-4, Gabbia: “Ecco a chi dedico il gol” | UCL News

Matteo Gabbia ha segnato al 39' di Dinamo Zagabria-Milan 0-4. Primo gol in assoluto sia in rossonero sia in Champions League. Le sue parole

Daniele Triolo

Matteo Gabbia ha segnato il suo primo gol in assoluto in maglia rossonera in occasione di Dinamo Zagabria-Milan 0-4, partita della 5^ giornata della Champions League 2022-2023, disputatasi ieri sera allo stadio 'Maksimir' e 'stappata', al 39', proprio dal suo colpo di testa sul calcio di punizione battuto da Sandro Tonali.

Dinamo Zagabria-Milan 0-4, le impressioni di Gabbia nel post-partita — Le dichiarazioni post-partita di Gabbia sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'. «Il gol? Lo aspettavo da tanto, è sempre stato un sogno - ha detto Gabbia dopo Dinamo Zagabria-Milan -. Sono contento che sia arrivato in una serata importante. Adesso guardiamo alla prossima partita del girone per completare il lavoro. Nel cerchio prima dell’inizio ci siamo caricati, ricordando di quanto abbiamo faticato per arrivare a questa sera. Io sono contento perché tutto quello che ho fatto mi ha portato qui: mi godo questa serata e adesso pensiamo al Torino».

Gabbia, durante la partita di Zagabria, ha fatto coppia con Simon Kjær nel cuore della difesa. Ecco che ha detto del difensore danese. «Simon lo devo e lo dovrò ringraziare sempre. Mi ha preso sotto la propria ala e mi dà sempre consigli». Sulla prestazione e sulle dediche per la rete, infine, ecco cosa ha detto: «Per noi difensori è importante fare delle buone prestazioni e soprattutto non prendere gol. Spero che questa partita ci possa affiatare sempre di più per nuovi obiettivi. Il gol lo dedico alla mia fidanzata e alla mia famiglia. Ci sono in ogni momento, sono sempre al mio fianco». Gazidis sul rinnovo di Leao, sul nuovo stadio e su tanto altro ancora >>>