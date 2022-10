Dinamo Zagabria-Milan 0-4, Ordine: “De Ketelaere svegliati” | UCL News

Charles De Ketelaere ha giocato una brutta partita in Dinamo Zagabria-Milan 0-4: un gol mangiato, un cartellino giallo, una sostituzione

Charles De Ketelaere, autore di una prestazione tutt'altro che convincente in Dinamo Zagabria-Milan 0-4 di Champions League, è l'argomento dell'articolo di approfondimento del collega Franco Ordine sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il fantasista belga, infatti, ha giocato appena 52' allo stadio 'Maksimir' prima di essere sostituito da Rade Krunić e non ha convinto. Di nuovo.