Dinamo Zagabria-Milan 0-4: “Come ai bei tempi” | Champions League News

Ieri sera, a Zagabria, il Milan ha schiantato la Dinamo con quattro reti. Il Diavolo di Stefano Pioli ora vede la qualificazione agli ottavi

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Dinamo Zagabria-Milan, partita della 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023, terminata 0-4 per il Diavolo. Ricordando come al Milan di Stefano Pioli manchi un solo punto per tornare a giocare gli ottavi di finale di Champions League dopo nove anni.

La vittoria, larga, al 'Maksimir' e la sconfitta del RB Salisburgo contro il Chelsea consentiranno al Milan di ospitare gli austriaci a 'San Siro', il prossimo mercoledì 2 novembre, con due risultati su tre a disposizione. La 'rosea' ha evidenziato come il Milan aveva vinto in trasferta per 0-4 in Champions League l'ultima volta il 23 novembre 2005. La partita era Fenerbahçe-Milan, quando Andriy Shevchenko realizzò una quaterna.

Dinamo Zagabria-Milan 0-4, tutto facile per il Diavolo in Croazia — Pioli, ovviamente, non ha un Milan all'altezza di quelli che, all'epoca, sbancavano in Europa, ma la goleada in casa della Dinamo Zagabria è senza dubbio una tappa fondamentale nel processo di maturazione della squadra. Questo perché nella scorsa edizione della Champions e anche in questa, nelle due partite contro il Chelsea, il Diavolo ha dimostrato spesso insicurezze che in campionato non ha.

Stavolta, invece, ha gestito una gara decisiva al meglio, come se fosse Serie A. Il Milan, tra l'altro, ha fatto capitolare la Dinamo Zagabria in casa dopo dieci mesi (non perdeva da dicembre 2021), sul prato che aveva visto già cadere il Chelsea. Merito dei rossoneri, senza dubbio, aver rimpicciolito la formazione di Ante Čačić. Intanto, l'Europa League è già certa. Ma, come detto, per il passaggio agli ottavi di finale basterà un punto.

In Dinamo Zagabria-Milan ci si aspettavano i soliti noti, invece, per sbloccare il risultato, è sbucato un difensore, Matteo Gabbia. Si temeva che lui, insieme a Ciprian Tătărușanu, potesse essere l'anello debole della retroguardia. Invece, con due colpi di testa, ha spianato la notte del 'Maksimir'. Con il primo ha salvato sulla linea di porta, con il secondo ha segnato il suo primo gol ufficiale con la maglia del Milan. Bravissimo anche Ismaël Bennacer.

Nella ripresa, poi, è salito in cattedra Rafael Leão, con un gol-capolavoro personale ed un'autorete procurata. Nel mezzo, il calcio di rigore scaturito da un tacco di Ante Rebić (in difficoltà a destra, molto meglio quando è tornato a sinistra) per Sandro Tonali, messo giù in area della Dinamo. Dal dischetto, Olivier Giroud ha bucato il portiere di casa Dominik Livaković. Alla festa è mancato soltanto Charles De Ketelaere. Pioli gli ha dato fiducia, ma il ragazzo, per la 'rosea', è prigioniero delle sue paure e sembra volersi nascondere per non ricevere una palla che scotta. Dinamo-Milan 0-4, le pagelle post-partita dei rossoneri >>>