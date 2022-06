Il Diavolo veste… rossonero: moda, il settore strategico per il Milan | News

Il Milan e la moda. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta come questo binomio possa contribuire alla crescita del club rossonero. Secondo Gerry Cardinale , riporta la 'rosea', non ci sono soltanto la competitività sul campo, la centralità del progetto stadio e la capacità del club di raccogliere investitori attraverso sponsorizzazioni e partnership commerciale. C'è dell'altro, e questo terreno ancora da esplorare e nel quale investire è rappresentato proprio dal legame che c'è tra Milano e la moda.

Un settore poco esplorato in passato ma che, in futuro, potrà portare tanti benefici al Milan. Come racconta un'inchiesta del Liverpool Echo sul fondo di Cardinale e sul suo ruolo di azionista nel Fenway Sports Group (la società che controlla il Liverpool), la moda e il lifestyle potranno diventare settori strategici per i rossoneri. Ciò può avvenire tramite collaborazioni o sponsorizzazioni con i grandi marchi italiani. Il Milan può partire da una buona base, come dimostrano le collezioni 'capsule' lanciate proprio in questi ultimi giorni. Inoltre lo sponsor tecnico Puma ha anche collaborato con Etro, con Nemen - quest'ultimo brand ha collaborato al disegno della quarta maglia - e Koché, con i colori rossoneri che hanno sfilato a Parigi durante la settimana della moda.