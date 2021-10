Milan-Inter, ‘San Siro’ tutto esaurito? Biglietti a ruba ovunque

Ieri lunghe file a 'Casa Milan' e sito web rossonero in tilt. Motivo? I tifosi cercavano di comprare biglietti per il derby Milan-Inter del 7

Daniele Triolo

Domenica 7 novembre, alle ore 20:45, si disputerà Milan-Inter, derby di Milano. Ed i biglietti, come ricordato dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, stanno già andando a ruba. Ieri era il primo giorno di vendita libera dei biglietti per la stracittadina ed il sito web del club rossonero, 'acmilan.com', è andato in grande difficoltà.

Tantissimi tifosi, infatti, hanno cercato di accaparrarsi un tagliando per Milan-Inter. I tempi di attesa per accedere alla piantina per la selezione dei posti nello stadio di 'San Siro' hanno superato anche i 60 minuti. Ma non soltanto bagarre online. Fuori da 'Casa Milan', infatti, lunghe file di sostenitori del Diavolo hanno atteso per ore il loro turno per poter acquistare il biglietto.

Con questa celerità, si presume che 'San Siro' sarà tutto esaurito per Milan-Inter nelle prossime ore. I posti a disposizione all'interno dello stadio saranno 57mila, ovvero il 75% della capienza come da normativa anti-CoVid.