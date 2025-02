Derby Milan-Inter, la Curva Sud tornerà a cantare per i rossoneri

La Curva Sud, cuore del tifo organizzato rossonero, in 'tregua olimpica' per il derby Milan-Inter: inciterà la squadra oggi a 'San Siro'

Questo pomeriggio, alle ore 18:00 , si disputerà a 'San Siro' il derby Milan-Inter , partita della 23^ giornata della Serie A 2024-2025 e, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, lo stadio sarà tutto esaurito. Oltre 75mila spettatori paganti previsti.

Derby Milan-Inter, i tifosi della Curva Sud si faranno sentire

In tutti i settori dello stadio, per il derby Milan-Inter, tornerà (finalmente) il tifo. Ci sarà, infatti, una sorta di 'tregua olimpica' da parte dei tifosi della Curva Sud, cuore del tifo organizzato rossonero, consapevoli di come una vittoria nel derby potrebbe far svoltare la stagione in positivo.