Derby Milan-Inter 3-2, Maignan chiude la porta: incide come un bomber

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' mette in evidenza la prestazione di Mike Maignan nel derby Milan-Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A. Mettersi tra i pali e far dimenticare l'ingombrante presenza di Gianluigi Donnarumma non era da tutti e lui lo ha fatto con una semplicità disarmante e in una sola stagione. Ci è riuscito perché ha la tecnica e l'istinto dei grandissimi: solo parate giuste, selezionate, che pesano come i gol di Olivier Giroud e Rafael Leao. Nella partita di ieri, per una settantina di minuti, era rimasto pressoché inoperoso, facendosi notare soltanto per la sua grande abilità con i piedi e per aver sistemato la barriera di disturbo alla punizione di Sandro Tonali.