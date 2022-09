Derby Milan-Inter 3-2, Leao da impazzire: adesso il club deve blindarlo

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' elogia giustamente la prestazione di Rafael Leao nel derby Milan-Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A. Il portoghese sembra essere in possesso di un telecomando che mette in pausa il mondo. Con la squadra in vantaggio per 2-1, Rafa preme il tasto e mette in pausa Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij, che restano completamente inermi e non possono che ammirare la giocata del numero 17. Palla in buca d'angolo con il sorrisone e 3-1 che fa esplodere San Siro. Oltre alla forza del Milan il derby ha lasciato in dote una lezione importante: quando è in giornata il classe 1999 è da prima fascia mondiale.