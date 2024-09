Il derby cambia le sorti: eccone gli esempi. Succederà al Milan di Fonseca?

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il derby di San Siro è ricco di racconti e di vite che sono state trasformate, modificate, persino rivoluzionate. Paulo Fonseca sostiene di non aver cambiato nulla, quindi è stato il derby a trasformare lui , Leao, Theo Hernandez, Gabbia. E anche la classifica.

L'esempio di Rocco

È accaduto più volte in passato, spesso in momenti confusi e difficili. Persino al grande e possente Nereo Rocco. Al Milan contano i risultati, come ricorda il presidente Andrea Rizzoli. L’inizio è promettente, ma poi arrivano un pareggio e due sconfitte. Ecco il derby. Il Milan lo prepara a Cervinia, tra le montagne. Ma il primo ottobre, i rossoneri sconfiggono l'Inter 3-1 in trasferta, cambiando umori e prospettive. Quella partita trasforma la vita di Rocco, perché il Milan vincerà lo scudetto.