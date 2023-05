Inter-Milan, Leao c’è: oggi test decisivo | Champions League News

Rafael Leao punta ad esserci in Inter-Milan di domani sera a 'San Siro'. Ieri si è allenato in gruppo, oggi sarà nuovamente con i compagni

Rafael Leao ci sarà in occasione di Inter-Milan, il derby di Milano valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League e in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha trattato con dovizia di particolari l'argomento.

Ieri, infatti, Leao si è allenato in gruppo a Milanello. Restituendo ai compagni più fiducia e più carica in vista di una stracittadina che, dopo 90' di gioco, vede i nerazzurri avanti di due reti. L'attaccante portoghese, classe 1999, sta meglio e non sente più dolore. Si allena e ha lasciato, dunque, la palestra.

Inter-Milan con Leao? Oggi il responso definitivo — Per la 'rosea', però, per essere sicuri della presenza di Leao in Inter-Milan di domani sera occorrerà aspettare l'allenamento di oggi pomeriggio (ore 17:00) e gli ultimi 'messaggi' che il colpo di Rafa manderà al diretto interessato. Qualche giorno fa Leao ha scritto sui social che ogni cosa va fatta a suo tempo e che sarebbe un guaio forzare i tempi.

In questi giorni, ha rispettato le tempistiche a parole, ma anche e soprattutto nel lavoro svolto a Milanello. Se l'obiettivo era recuperare dall'elongazione all'adduttore della coscia destra che lo ha fermato una settimana fa in Milan-Lazio, senza rischiare danni peggiori, per cercare di tornare in Inter-Milan, Leao ha seguito le tappe con la massima prudenza.

Ieri, come aveva annunciato mister Stefano Pioli in un'intervista a 'Milan TV', come previsto Leao è tornato a lavorare in gruppo. Ha fatto tutto quello che hanno fatto i compagni, partitella finale esclusa. La differenza nell'intensità. Nella seduta di ieri è stata più controllata, oggi pomeriggio salirà al livello di un ritmo partita.

Vuole lasciare un doppio segno: in campo e sul contratto — Insomma, per 'La Gazzetta dello Sport' Leao spingerà davvero solo oggi e questa sera, nel ritiro di Milanello, andrà a dormire sapendo se in Inter-Milan di domani potrà esserci o meno. La sua missione? Lasciare una doppia firma nel brutto momento rossonero.

Nel 2020, in occasione del primo derby vinto da Pioli sulla panchina del Milan, fu Zlatan Ibrahimović, appena rientrato dal CoVid, a firmare la doppietta decisiva contro i nerazzurri. E Leao sogna di emulare lo svedese. Quindi, arriverà la seconda firma, quella sul nuovo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Milan, colpo dai Campioni di Spagna >>>