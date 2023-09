Derby Inter-Milan, grande sfida tra i re Lautaro Martínez e Rafa Leao

Derby Inter-Milan, Lautaro contro Leao: come finirà?

Mezzo mondo cerca Lautaro e Leao: sono corteggiati dai ricchi club, ma entrambi hanno scelto Milano. Come giocatori di Inter e Milan, ma anche come uomini. Per loro, oggi, Milano è casa: qui hanno amicizie, amori, passatempi, affari e sogni professionali. Hanno contratti lunghi e obiettivi importanti. In primis, lo Scudetto della stella.