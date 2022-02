Derby Inter-Milan, la moviola del CorSport: c’era fallo di Giroud su Sanchez

Ecco la moviola sul derby Inter-Milan. Secondo il 'Corriere dello Sport' la spallata di Olivier Giroud su Alexis Sanchez è fallo

Se praticamente per tutta la critica l'intervento di Olivier Giroud su Alexis Sanchez è un normale contatto di gioco, non è dello stesso avviso il 'Corriere dello Sport'. Il francese retrocede a centrocampo e ruba palla al cileno con una spallata decisa prima di far ripartire l'azione che porterà al primo gol in spaccata de francese. Questa l'analisi del quotidiano romano: "Guida commette un errore sull’azione da cui nasce la ripartenza del momentaneo pareggio del Milan. Giroud si scontra con Sanchez commettendo fallo. Il direttore di gara avrebbe dovuto fischiare, ma la valutazione dell’intervento spettava solo a lui che era in pieno controllo dell’azione ed aveva potuto vedere l’intera dinamica dell’episodio. Per questo non c’è stato margine di intervento del Var". Questione di punti di vista. Ecco l'ultima idea di calciomercato del Milan: l'attaccante arriva a zero dalla Premier?