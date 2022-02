Derby Inter-Milan, Maignan Superman: il francese si conferma un top

Prestazione mostruosa di Mike Maignan nel derby Inter-Milan. Se ancora ce ne fosse bisogno, il francese si conferma un portiere top

Un derby nel segno di Mike Maignan. Il francese ha dovuto assistere dalla tribuna alla stracittadina d'andata a causa del noto infortunio al polso che lo ha visto rientrare in tempo record. L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha sottolineato come però il suo collega, Ciprian Tatarusanu, si era comportato egregiamente parando un rigore di Lautaro Martínez. I posteri consegneranno un derby deciso da Olivier Giroud, ma è innegabile che fino al 30' minuto del secondo tempo il giocatore più in vista sia stato proprio Maignan. Se la squadra rossonera è rimasta in partita fino all'1-1 di Giroud lo deve al suo connazionale, al portiere arrivato in estate dal Lille per 13 milioni (più 2 di bonus) con il difficile compito di sostituire Gianluigi Donnarumma.