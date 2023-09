Derby Inter-Milan, in difesa largo a Kjaer: è l’anti-Lautaro Martínez

Giocherà con Thiaw, che dice: "Mi sento a mio agio con lui"

La coppia composta da Lautaro e da Marcus Thuram può mettere in difficoltà la coppia Kjaer-Thiaw nel derby Inter-Milan, per caratteristiche tecniche e fisiche. Qui dovrà essere bravo mister Stefano Pioli a strutturare la fase difensiva in una certa maniera, di modo da non mandare in crisi o in sofferenza i suoi due centrali. "Kjaer? Penso che sia un giocatore molto esperto, molto bravo, che parla molto e mi sento molto a mio agio a giocare con lui. Spero che anche lui si senta a suo agio a giocare con me", ha detto Thiaw sul muro biondo al 'Premio Gentleman' l'altra sera. L'auspicio è quello di tutti i tifosi rossoneri.