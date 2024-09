Inter-Milan, l’analisi: “Un derby vinto in difesa e senza pressing alto”

Come riporta Tuttosport, la partita che molti avevano pronosticato come l'ultima panchina di Paulo Fonseca al Milan si è invece trasformata in un trionfo tattico per il tecnico portoghese. Il derby di Milano, sempre carico di aspettative e tensione, ha visto i rossoneri prevalere meritatamente contro l'Inter. Una prestazione solida e ben orchestrata, soprattutto dal punto di vista difensivo.