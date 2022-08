Déjà vu De Ketelaere: le somiglianze con Kakà, Rivaldo e Rui Costa

L'inserto presente nella terza pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sull'MVP di Milan-Bologna , vale a dire Charles De Ketelaer e. La rosea tratta la prestazione del calciatore belga rievocando giocate speciali messe in atto durante vari derby da alcuni mostri sacri del passato milanista; in particolare, alcuni strappi fatti vedere nella serata di sabato sera vengono paragonati alle accelerazioni brucianti con le quali Ricardo Kakà aveva fatto ammonire ben 4 interisti nel derby dell'ottobre 2004.

Continuano poi gli accostamenti con altre notevoli giocate di derby passati; le palle servite a Shevchenko nei derby del 2000 e del 2001 da Guglielminpietro e Rui Costa sono invece affiancate al delizioso scavetto pensato da De Ketelaere per mettere in porta Kalulu , giocata che è valsa gli applausi di San Siro . Altra sensazione di déjà vu è invece rievocata dall'assist fornito dal talento ex Brugge a Rafael Leao ; il recupero palla con conseguente passaggio smarcante sulla sinistra, ha infatti ricordato la giocata con la quale Bonaventura aveva permesso a Niang di segnare nel derby del 2016. Questi abbinamenti con giocate di tempi passati, diventano ancora più suggestive considerando che tra esattamente 5 giorni si giocherà il primo Milan-Inter di stagione.

In conclusione, la rosea paragona la giocata illuminante di che aveva messo Tonali di fronte a Musso durante Atalanta-Milan a un altro pezzo d'alta scuola; questa volta è il turno del brasiliano Rivaldo. Per la Gazzetta, il belga potrebbe già ritenersi soddisfatto con metà dei riconoscimenti raggiunti in carriera dal Campione del Mondo 2002; la sicurezza è che De Ketelaere, il cui mancino fa sempre accadere cose speciali, certamente non si accontenterà.