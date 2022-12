De Ketelaere deve riprendersi il Milan: Pioli è convinto di una cosa

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, non è riuscito a rilanciarsi con il Belgio ai Mondiali in Qatar. Ora dovrà farlo in rossonero

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan di Stefano Pioli reduce da una brutta parentesi ai Mondiali in Qatar. Il suo Belgio, infatti, è uscito ai gironi, eliminato da Marocco e Croazia e per il classe 2001 appena 15' in campo in tre partite, proprio in occasione della sconfitta contro i nord-africani guidati da Hakim Ziyech.

In questi giorni De Ketelaere si trova in patria, per staccare la spina, resettare quanto non è successo nella rassegna iridata e riprendersi. Secondo la 'rosea', il fantasista ex Bruges raggiungerà i compagni nel ritiro di Dubai martedì prossimo, 13 dicembre. Mentre il Milan giocherà in amichevole contro l'Arsenal, lui prenderà un aereo ed arriverà al 'training camp' rossonero.

Milan, De Ketelaere sarà a Dubai il 13 dicembre — Resterà lì fino al 20 con i suoi compagni di squadra, probabilmente prendendo parte al secondo test negli Emirati Arabi Uniti contro il Liverpool (in programma il 16). L'obiettivo di De Ketelaere è quello di riprendersi il Milan, riscrivendone le gerarchie e rimettendosi al centro del progetto. Magari dimostrandosi più incisivo, più nel vivo del gioco e più coraggioso.

Pioli ha già dimostrato di poter sovvertire le sue gerarchie in nome del talento, gettandolo nella mischia subito, ad inizio stagione, nonostante Brahim Díaz fosse partito meglio ed è pronto a rifarlo. L'allenatore del Milan è convinto che De Ketelaere possa essere aiutato, nella sua missione, anche dalla sosta del campionato.

Per Pioli la sosta può aiutarlo nella risalita — La pausa può aiutarlo sicuramente di più di quanto ha fatto stare lontano dal Milan per disputare i Mondiali. È già successo con altri (Sandro Tonali, Rafael Leão). Basta un 'clic' per accendersi e imbroccare la via giusta. Pioli ci ha visto giusto già in altre situazioni, l'auspicio è che possa essere così anche per il giovane belga. Le giovanili, Miss Italia e il vino: i 26 anni di Calabria >>>