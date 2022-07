Attacca, difende e fa gol: ecco perché De Ketelaere ha conquistato il Milan

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sulla posizione in campo e sul modo di giocare di Charles De Ketelaere, prossimo acquisto del Milan. Dopo una trattativa lunghissima, il belga dovrebbe sbarcare finalmente in Italia per visite mediche e firma con il club rossonero. Ma perché ha stregato così tanto i vertici del Diavolo a tal punto a farsi inseguire per tutti questi giorni?