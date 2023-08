Condò: “De Ketelaere si è trovato nel posto giusto e ha fatto gol, ma…”

Ieri, domenica 20 agosto 2023, è andata in scena la gara valevole per la prima giornata di Serie A tra Sassuolo e Atalanta al Mapei Stadium. I bergamaschi hanno trionfato per 0-2 grazie alla rete tanto attesa di Charles De Ketelaere che ha sbloccato una partita rognosa, dove i neroverdi stavano difendendo con ordine e massima cautela. Il secondo gol è stato segnato invece da Nadir Zortea che ha chiuso definitivamente i conti. Quello che ha sorpreso di più però è stata l'enorme personalità del belga una volta entrato in campo al posto di un Duvan Zapata piuttosto spento. Il classe 2001 ha creato tante occasioni prima di timbrare il cartellino e ha centrato una traversa.

Sicuramente la fiducia datagli da Gian Piero Gasperini è stata ripagata nel migliore dei modi. Il noto giornalista Paolo Condò su Repubblica ha commentato la situazione dell'ex giocatore del Milan: "Quando parliamo di De Ketelaere non si può parlare di un ritorno, perché non era ancora venuto. L'Atalanta ha scommesso su di lui e ieri ha avuto ragione dato che è stata la scelta vincente. Ieri ha risolto la serata a Gasperini indubbiamente. Il ragazzo si è trovato nel posto giusto, ma soprattutto nel momento giusto i gol non arrivano mai per caso e ha creato situazioni interessanti anche. Ma coi rossoneri tutto ciò non succedeva e pareva divergere dal cuore della gara ogniqualvolta la situazione si scaldasse".