Caso DAZN, la Serie A minaccia la risoluzione del contratto

Le partite di calcio, si sa, sono una grandissima passione per molti tifosi nel Mondo. Per questo, i diritti televisivi, sono così importanti e così ricercati. La piattoforma streaming Dazn , che detiene, tra gli altri, i diritti della Serie A, ha avuto parecchi problemi con il funzionamento della sua piattaforma creando non pochi disagi agli utenti.

Dazn rischia?

Secondo l'indiscrezione riportata oggi da Repubblica, la Lega di Serie A avrebbe minacciato la risoluzione del contratto al servizio di streaming Dazn per quanto riguardi diritti televisivi del massimo campionato italiano e per quello di Serie B. Una lettera al vetriolo sarebbe arrivata da parte della Federazione dopo gli ultimi disservizi registrati nella giornata del 4 gennaio, ultimi di una lunga serie e che non hanno garantito uan visione fluida per tutti i 90 minuti di gara.