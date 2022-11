Cremonese-Milan 0-0, Pioli: “Otto punti dal Napoli sono tanti …”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, insoddisfatto per lo 0-0 di Cremonese-Milan. La sua squadra, ora, vede il Napoli allontanarsi in classifica

Daniele Triolo

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Cremonese-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 0-0 ieri sera allo 'Zini'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

Cremonese-Milan 0-0, le dichiarazioni di Pioli nel post-partita — "Otto punti sono tanti, è un distacco notevole – ha ammesso Pioli al termine di Cremonese-Milan 0-0 -. Questa classifica non ci deve piacere e domenica abbiamo la possibilità di tornare a vincere. Il campionato è lungo con tanti punti a disposizione, ma è chiaro, non volevamo questo distacco. Bisognare fare i complimenti al Napoli".

Il Diavolo ha mancato l'appuntamento con la vittoria contro una neo-promossa per la seconda volta nelle ultime quattro gare. Squadra supponente? "Non penso che la squadra sia pigra quando affronta le “piccole”, contro la Cremonese abbiamo approcciato bene la partita recuperando moltissimi palloni", ha spiegato Pioli.

"Quello che cambia forse è il tipo di soluzione che questa volta ci è mancato, perché quando giochi con grandi squadre ci sono più spazi, ci sono più libertà e più situazioni per lavorare - così Pioli dopo Cremonese-Milan dello 'Zini' -. Magari in gare come questa occorrono delle giocate individuali che possano sbloccare l’equilibrio".

"Noi in questa occasione non abbiamo fatto bene - ha incalzato il tecnico rossonero -. Ne abbiamo costruite parecchie, soprattutto nel primo tempo ma siamo mancati di precisione tecnica, di fluidità e di qualità nelle scelte offensive. Nella ripresa, poi, abbiamo perso velocità. Ho visto un Milan generoso, ma poco lucido in certe situazioni".

Quel che è certo, per l'insoddisfatto Pioli, è che il suo Milan non è in debito di ossigeno. "Noi stiamo bene e c’è una partita in cui dovremo mettere in campo una prestazione senz’altro migliore di questa, contro la Fiorentina sarà una partita diversa dal punto di vista tattico e noi possiamo sicuramente fare meglio di così".

"Poi - ha concluso il tecnico di Parma -, durante le settimane di pausa, cercheremo di sfruttare il momento per ripresentarci al meglio alla ripresa: campionato, Champions League, Coppa Italia, ci sono obiettivi importanti per i quali giocare. La scossa è già arrivata, qui a Cremona".