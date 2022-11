Cremonese-Milan 0-0, Kjaer: “Due punti persi. Non siamo contenti”

Al termine della partita di Cremona, valida per la 14^ giornata dell'attuale campionato, finita 0-0 e con il Napoli balzato a +8 in classifica proprio sui rossoneri, Kjaer, come sempre, si è preso le sue responsabilità e ha parlato, a titolo personale e dei compagni, della pessima prestazione offerta dai rossoneri in questo derby lombardo.

«Non mi piace la scusa di essere stanco mentalmente - ha detto Kjaer dopo Cremonese-Milan, così come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -. Ci sono momenti di una partita in cui devi essere sveglio per fare gol o dare uno stimolo alla squadra. Dovevamo vincere. Abbiamo perso due punti e per questo non siamo contenti. Non ci sono scuse». Ancelotti ricorda: "Ritorno al Milan? Chiamai Berlusconi e gli dissi che ..." >>>