Cremonese, Alvini: “Contro il Milan giocheremo in modo diverso” | News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' riporta le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Massimiliano Alvini alla vigilia di Cremonese-Milan. "Giocare una sfida del genere equivale a stare seduto su un tesoro di emozioni", esordisce così l'allenatore dei grigiorossi. "Sarà un piacere per la città di Cremona ricevere i campioni d'Italia guidata da un grande tecnico come Pioli. Sfidare il Milan è qualcosa di speciale, ma se si scende in campo come singoli e non come squadra, loro ti mettono subito sotto. Vogliamo essere all'altezza della gara. Affrontiamo una grandissima squadra ed è logico che stasera giocheremo in modo diverso dal punto di vista tecnico-tattico. Non possiamo sbagliare e regalare certe situazioni, il mio focus è proprio sul migliorare i difetti che abbiamo mostrato sin qui ed arrivare all'obiettivo che ci siamo posti. Raggiungeremo la prima vittoria, se saremo bravi a farlo, che a volte significa anche accettare di buttare via una palla. Il percorso di miglioramento passa anche da queste cose".