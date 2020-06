CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 15 giugno 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 15 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Prima pagina con intervista esclusiva ad Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli che accusa l’allenatore della Juventus: “Sarri mi tradì”. Il problema Lautaro Martinez per Conte e l’Inter, con questioni anche di calciomercato. Poi novità sulla ripresa della Serie A tra Gravina che vuole il pubblico negli stadi e Spadafora che spinge per le partite del campionato in chiaro. Nessun riferimento al Milan nella prima pagina del Corriere dello Sport.

