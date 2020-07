CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 13 luglio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 13 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano l'”Europari” tra Napoli e Milan. Un 2-2 che permette al Milan di continuare la sua striscia positiva in una partita tutt’altro che semplice. In alto attenzione al posticipo di questa sera tra Inter e Torino.

