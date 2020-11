CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 25 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 25 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua copertina a due giocatori in particolare. Álvaro Morata, centravanti spagnolo, salva Andrea Pirlo con un gol al 92′ di Juventus-Ferencváros 2-1. I bianconeri accedono agli ottavi di finale di Champions League. Poi c’è Ciro Immobile, che, con una doppietta, è il protagonista assoluto di Lazio-Zenit 3-1. I biancocelesti sono ad un passo dalla qualificazione al turno successivo.

Spazio, poi, in prima pagina al roboante successo esterno del Barcellona, in casa della Dinamo Kiev, senza Lionel Messi ed ai problemi in casa Napoli: la squadra di Gennaro Gattuso è in ritiro. Giovedì attende il Rijeka al ‘San Paolo‘ per l’Europa League.

