CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 19 aprile 2021

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 19 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della SuperLega: la UEFA minaccia battaglia ai club che vogliono staccarsi. Previste pesanti ritorsioni. Quindi, spazio al campo, con la volata per un posto in Champions League che ha visto la Juventus perdere colpi: sconfitta, 0-1, in casa dell'Atalanta, che sorpassa dunque i bianconeri in classifica.