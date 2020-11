CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 1° novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 1° novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, parla della crisi del calcio italiano a causa della pandemia da coronavirus. Gli stipendi sono a rischio, ci sono 400 milioni di euro di perdite e ben 15 club di Serie A non possono permettersi di pagare calciatori e dipendenti. Chiesto l’intervento, risolutivo, del Governo per arginare l’emorragia.

Ciro Immobile, falso positivo, regolarmente al suo posto per Torino-Lazio di oggi. Restano, però, tre contagiati in casa biancoceleste. In alto, sotto la testata, si parla del ‘mezzo flop’ nerazzurro in Inter-Parma 2-2 di ieri a San Siro: gol, emozioni e polemiche. Napoli, vicino il rinnovo del contratto del tecnico Gennaro Gattuso per altre due stagioni.

