ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 9 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano il traguardo di Cristiano Ronaldo, che arriva a quota 101 gol con la maglia del Portogallo. In alto l’acquisto di Aleksander Kolarov da parte dell’Inter.