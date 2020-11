CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 8 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 8 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano il caso Lazio e la positività confermata di Ciro Immobile, Thomas Strakosha e Lucas Leiva. In basso il pareggio tra Parma e Fiorentina, con Beppe Iachini sempre più in bilico e le convocazioni di Roberto Mancini, che ne chiama ben 41: presente anche Davide Calabria.