CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 6 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 6 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano lo stato di salute di Ciro Immobile e Luis Alberto in casa Lazio in vista del big-match contro la Juventus. Lo spagnolo è negativo, attesa per l’attaccante italiano. In alto i risultati delle italiane in Europa League. Vittorie per Napoli e Roma, pesante sconfitta casalinga contro il Lille per il Milan, che interrompe la sua striscia di risultati utili consecutivi a 24.