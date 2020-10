CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 4 ottobre 2020

La prima pagina del Corriere dello Sport

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 4 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Oltre alla mancata partenza del Napoli verso Torino, il noto quotidiano mette in evidenza l’approdo di Tiemoué Bakayoko al Napoli. Il francese, a lungo obiettivo del Milan, sfuma definitivamente.

