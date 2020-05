CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 4 maggio 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 3 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano viene riportata la posizione de Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che sembra intenzionato ad uno stop definitivo del campionato per la stagione in corso. In alto viene evidenziato l’inizio della Fase 2 per l’Italia, con i ritorno di 4 milioni di italiani al lavoro. Per quanto riguarda il Milan, non c’è nulla di particolare da segnalare.

