Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 4 novembre 2020. In primo piano un ‘Napoli ritardatario’, unica squadra italiana ancora non qualificata ai sedicesimi di Europa League. A destra il poker con rimonta del Milan, con Jens Petter Hauge che prima sigla un gol d’autore, poi fornisce l’assist a Brahim Diaz che chiude il match.