CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 30 marzo 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, 30 marzo 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ apre con lo scontro tra Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport del Governo Italiano, e la Lega Serie A sul destino che avrà l’attuale stagione sportiva e sulle date per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio del nostro campionato.

In alto, sotto la testata, le parole di Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, che plaude all’iniziativa della Juventus, che si è tagliata gli stipendi, e mette la salute dei calciatori davanti a qualsiasi ipotesi di riprendere la stagione anticipatamente.

Nel riquadro laterale, le interviste esclusive ad Antonio Candreva dell’Inter ed a Roberto Pruzzo, ex calciatore della Roma. Infine, c’è da segnalare come la famiglia di Davide Astori stia raccogliendo fondi in memoria del capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 e come Marcello Nicchi, Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, chieda tutele per i suoi.

Non c’è spazio per il Milan sulla copertina odierna del prestigioso quotidiano romano. Per tutte le altre prime pagine dei giornali questa mattina in edicola, LEGGI QUI >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android