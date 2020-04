CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 25 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 25 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano viene sottolineata la voglia di far ripartire la Serie A. Adesso la palla passa al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In alto viene affrontato il problema scadenze di contratto con una semplice soluzione: la proroga. Per quanto riguarda il Milan appaiono in basso le dichiarazioni ambigue di Zlatan Ibrahimovic sulla sua permanenza. Lo svedese, intanto, disputa una partita con l’Hammarby, segnando anche un gol.