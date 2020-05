CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 24 maggio 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 24 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano c’è un’intervista esclusiva di Arrigo Sacchi, indimenticato allenatore del Milan degli Immortali. La sua opinione sulla ripresa della Serie A e non solo. In alto invece troviamo il duello tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Bundesliga, affianco l’importante decisione della Liga, che riprenderà il campionato a partire dall’8 giugno.

Intanto ecco le TOP NEWS di ieri, sabato 23 maggio >>>