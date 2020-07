CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 24 luglio 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 24 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. ‘Non è da Juve’ l’apertura del noto quotidiano, che sottolinea la sconfitta di Udine di ieri sera, in cui i bianconeri hanno fallito il primo match point scudetto. In basso attenzione al ritorno alla vittoria della Lazio. Attenzione inoltre alle parole di Stefano Pioli, che si schiera apertamente per la permanenza al Milan di Zlatan Ibrahimovic.

