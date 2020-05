CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 21 maggio 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 21 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano lo scontro sulla durata dei contratti e sui pagamenti dei stipendi dei calciatori. Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, non ci sta. Sulla sinistra la frase ‘Scudetto sul campo’ si riferisce alla possibile ripresa per il campionato che ha come deadline il 20 agosto. Sul Milan non c’è nulla di particolare da segnalare.

