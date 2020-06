CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 20 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 20 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano troviamo la triste notizia dell’incidente di Alex Zanardi. L’ex pilota della Formula Uno, che sta lottando tra la vita e la morte, versa in condizioni gravissime dopo un intervento di tre ore alla testa. In basso, invece, viene evidenziata la ripresa della Serie A, che avverrà nella giornata odierna.