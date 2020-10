CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 18 ottobre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 18 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano ovviamente il derby di Milano con la vittoria rossonera firmata da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese realizza una doppietta e trascina il Milan alla quarta vittoria su 4 gare in campionato. Testa della classifica con 12 punti.