CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 17 maggio 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 17 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano viene riportata la ripresa della Bundesliga dopo lo stop forzato causato dall’emergenza coronavirus. In basso a sinistra, per quanto riguarda il Milan, c’è la notizia di un nuovo interesse del Bologna per Zlatan Ibrahimovic, dopo il tentativo fallito a gennaio.

Intanto ecco le Top News di ieri, 16 Maggio: continua a leggere >>>