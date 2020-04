CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 17 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 17 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano la dura reazione dei presidenti di Lega Calcio e Figc Paolo Dal Pino e Gabriele Gravina in merito all’intervista di Giovanni Malagò, presidente del Coni. Dal Pino e Gravina hanno risposto per le rime alle accuse a loro rivolte di Malagò. Per quanto riguarda il Milan non c’è nulla di particolare da segnalare.