CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 15 maggio 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 15 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano viene evidenziato il caos sulla ripresa degli allenamenti collettivi delle squadre di Serie A, che non condividono il protocollo della FIGC. In basso a destra, per quanto riguarda il Milan, la notizia sulla fine della quarantena per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è sottoposto a due tamponi che sono risultati negativi.

