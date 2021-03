Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 13 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano i risultati di ieri dei match di Serie A giocati ieri. In alto lo stop di Christian Eriksen e la decisione di posticipare ancora il recupero tra Juventus e Napoli.