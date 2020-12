Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport’, in edicola oggi, domenica 13 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la sconfitta della Lazio nel posticipo serale contro il Verona. Gli scaligeri superano i biancocelesti in classifica e si portano a 19 punti.