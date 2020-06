CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 11 giugno 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 11 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primissimo piano, Il Corriere dello Sport apre con la faccia arrabbiata di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, nella giornata di ieri a Milanello, ha avuto un duro confronto con Ivan Gazidis. “Ti presenti solo ora? Non è più il club di una volta” sarebbero state le parole rivolte da Ibra all’amministratore delegato rossonero. In alto, invece, viene riportata la decisione della Lega Serie A di non disputare eventuali supplementari in Coppa Italia: si andrà direttamente ai calci di rigore.

