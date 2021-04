CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 11 aprile 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 11 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 11 aprile 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la vittoria dei rossoneri, che ritornano alla vittoria dopo il passo falso contro la Sampdoria. L'Inter, impegnata nel 'lunch match' contro il Cagliari, è chiamata alla risposta.