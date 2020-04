NEWS CALCIO – Questa la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, 11 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul Mondo dello Sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Inevitabile la notizia in primo piano di Giuseppe Conte, ‘a gamba tesa’ sul calcio e non solo in quarantena fino al 3 maggio. Sul Milan non si registra nessuna notizia particolare.