CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 10 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 10 aprile 2020. Cambiano le regole sui fallo di mano? L’IFAB può cambiare da subito. Intervista esclusiva all’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo.

Come sempre, grande spazio viene riservato al Calcio, con news e approfondimenti sul calciomercato, le squadre e – ovviamente – la Serie A e la sua ripresa. La pausa forzata, causa Coronavirus, si allunga ed è ancora incerto il finale di campionato e la sua eventuale formula. Playoff, playout, spareggi Champions ed Europa League? Tutto è possibile. Rimangono tanti interrogativi: quando si gioca? A chi andrà lo scudetto? Quando verranno ripresi gli allenamenti? Tutte domande che – come potrete leggere – rimangono sospese al momento. Sul ritorno in campo, infatti, è in atto un vero e proprio scontro tra club.

